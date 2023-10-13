За полгода немного увеличилось количество украинцев, согласных на территориальные уступки − КМИС

За последние полгода с 10% до 14% выросло количество украинцев, готовых на территориальные уступки ради достижения мира и сохранения независимости Украины.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 29 сентября по 9 октября

Дословно социологи: "По сравнению с маем 2023 года с 10% до 14% выросла доля тех, кто готов согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины. Вместе с этим абсолютное большинство населения − 80% (в мае 2023 года − 84%) − сохраняют уверенность, что никакие территориальные уступки не допустимы, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы".

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Детали: Сообщается, что по сравнению с маем 2023 года среди жителей Запада и Центра настроения населения практически не изменились.

В то же время среди жителей Юга с 8% до 21% стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам, а среди жителей Востока показатель вырос с 13% до 22%.

"Причем, если анализировать жителей Востока, которые и сейчас проживают на Востоке, то среди них 28% готовы к территориальным уступкам. Впрочем, несмотря на указанные тенденции для жителей Юга и Востока, среди них все равно убедительное большинство (74% на Юге и 73% на Востоке) выступают против каких-либо территориальных уступок", − отмечают социологи.

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Также сообщается, что немного больше тех, кто готов к территориальным уступкам, среди русскоязычных граждан. Однако среди всех категорий большинство против каких-либо территориальных уступок, в том числе и против уступок 65% русскоязычных граждан.

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В выборке было только 20 респондентов (из 1 010), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как россияне. Социологи говорят, что такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов, впрочем, показательно, что среди них 12 респондентов выступают против каких-либо уступок, а готовы на уступки − 6.

Исследование проходило 29 сентября − 9 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

Отмечается, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.