Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Севастополі пролунав потужний вибух – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 11:40
У Севастополі пролунав потужний вибух – ЗМІ
Фото з Telegram-каналу "Крымский ветер"

ЗМІ повідомляють про потужний вибух в окупованому Севастополі зранку 13 жовтня. 

Джерело: Крим.Реалії, анонімні Telegram-канали, окупаційна влада півострова, УП із посиланням на коментар Військово-морських сил ЗСУ

Деталі: За інформацією Крим.Реалії, у Севастополі прогримів сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста. У церквах поширюють інформацію про нестачу крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров.

Реклама:

Російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" спершу заявив про вибух на російському ракетоносії проєкту "Буян-М", а також оприлюднив відео задимленого судна. Пізніше канал спростував цю інформацію: "Отримали чіткіші фото – це не МРК, а патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков". Він перебуває на зовнішньому рейді, за зовнішнім виглядом – цілий".

Доповнено: ВМС у коментарі УП повідомили, що поки не можуть підтвердити інформацію про вибух на кораблі проєкту "Буян-М".

ВІДЕО ДНЯ
патрульний корабель проєкту 22160 типу
патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков"
Крымский ветер

Теми: СевастопольКримвибухЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Севастополь
Окупанти оголошували повітряну тривогу в Севастополі та перекривали Кримський міст
У Севастополі відбивають атаку морських дронів – окупаційна влада
У Севастополі лунала повітряна тривога, був дим, не ходив транспорт
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: