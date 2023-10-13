У Севастополі пролунав потужний вибух – ЗМІ

ЗМІ повідомляють про потужний вибух в окупованому Севастополі зранку 13 жовтня.

Джерело: Крим.Реалії, анонімні Telegram-канали, окупаційна влада півострова, УП із посиланням на коментар Військово-морських сил ЗСУ

Деталі: За інформацією Крим.Реалії, у Севастополі прогримів сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста. У церквах поширюють інформацію про нестачу крові для поранених російських військових, закликають записуватися і здавати кров.

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Російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" спершу заявив про вибух на російському ракетоносії проєкту "Буян-М", а також оприлюднив відео задимленого судна. Пізніше канал спростував цю інформацію: "Отримали чіткіші фото – це не МРК, а патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василий Быков". Він перебуває на зовнішньому рейді, за зовнішнім виглядом – цілий".

Доповнено: ВМС у коментарі УП повідомили, що поки не можуть підтвердити інформацію про вибух на кораблі проєкту "Буян-М".

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