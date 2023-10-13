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В Севастополе прогремел мощный взрыв – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 11:40
В Севастополе прогремел мощный взрыв – СМИ
Фото с Telegram-канала "Крымский ветер"

СМИ сообщают о мощном взрыве в оккупированном Севастополе утром 13 октября.

Источник: Крым.Реалии, анонимные Telegram-каналы, оккупационные власти полуострова, ВМС в комментарии УП 

Детали: По информации Крым.Реалии, в Севастополе прогремел сильный взрыв, который почувствовали даже в отдаленных частях города. В церквях распространяют информацию о нехватке крови для раненых российских военных, призывают записываться и сдавать кровь.

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Российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы якобы связаны с учениями военных РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" сначала заявил о взрыве на российском ракетоносителе проекта "Буян-М", а также обнародовал снимки задымленного судна. Позже канал опроверг эту информацию: "Получили более четкие фото - это не МРК, а патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков". Он находится на внешнем рейде, по внешнему виду - целый".

Дополнено: ВМС в комментарии УП сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о взрыве на корабле проекта "Буян-М".

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Темы: СевастопольКрымвзрывЧерное море
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