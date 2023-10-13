Збір коштів для постачання мінометів 48 батальйону на Херсонському напрямку

Друзі, тривалий час частина новосформованого ОШБ #48 імені Номана Челебіджихана виконувала завдання на Бахмутському напрямку (у складі 251 батальйону ТРО).

Нещодавно вже новосформований 48 батальйон перевели на херсонський напрямок для деокупаціі нашого Півдня. Для цього штурмовикам дуже потрібні міномети. Гадаємо, ви знаєте, який на них попит та дефіцит.

Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 мінометів і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Тому просимо вас долучатися до збору.

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