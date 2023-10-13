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Сбор средств для поставки минометов 48 батальону на Херсонском направлении

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 12:10
Сбор средств для поставки минометов 48 батальону на Херсонском направлении
Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва

Друзья, длительное время часть новосформированного ОШБ #48 имени Номана Челебиджихана выполняла задачи на Бахмутском направлении (в составе 251 батальона ТРО).

Недавно уже новосформированный 48 батальон перевели на херсонское направление для деоккупации нашего Юга. Для этого штурмовикам очень нужны минометы. Думаем, вы знаете какой на них спрос и дефицит.

 

Нам удалось договориться с производителем о поставке 10 минометов, и теперь дело остается за тем, чтобы собрать на них необходимую сумму. Поэтому просим вас участвовать в сборе.

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