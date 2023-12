Глава Пентагону вже в Ізраїлі: говоритиме про відповідь ХАМАСу

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва в п'ятницю, де зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та обговорить з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби щодо відповіді ісламському угрупованню ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Остіна у соцмережі Х

Пряма мова: "Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньягу і міністром Йоавом Галантом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби".

Just landed in 🇮🇱 Tel Aviv. Today, I’ll meet w/ Prime Minister @netanyahu, Minister @YoavGallant & other senior leaders to demonstrate that America’s support for Israel’s security is ironclad & talk to them face-to-face about their defense needs. We stand w/ the people of Israel. pic.twitter.com/O4y68Pckkw