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Глава Пентагону вже в Ізраїлі: говоритиме про відповідь ХАМАСу

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:23
Глава Пентагону вже в Ізраїлі: говоритиме про відповідь ХАМАСу
Ллойд Остін, фото: скриншот з відео у соцмережі Х

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва в п'ятницю, де зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та обговорить з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби щодо відповіді ісламському угрупованню ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Остіна у соцмережі Х

Пряма мова: "Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньягу і міністром Йоавом Галантом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби".

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Нагадаємо: Перед цим у розмові з журналістами високопоставлений представник адміністрації США сказав, що Остін чекає детальної розмови з ізраїльськими лідерами щодо їхнього оперативного планування та їхніх цілей у конфлікті у відповідь на жорстокий напад ХАМАС, повідомляє CNN.

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Теми: ІзраїльСШАвійна
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