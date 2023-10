Глава Пентагона уже в Израиле: будет говорить об ответе ХАМАСу

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив в пятницу, где встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудит с ними с глазу на глаз их оборонные потребности по ответу исламской группировке ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Остина в соцсети Х

Прямая речь: "Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху и министром Йоавом Галантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является твердой, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности".

Just landed in 🇮🇱 Tel Aviv. Today, I’ll meet w/ Prime Minister @netanyahu, Minister @YoavGallant & other senior leaders to demonstrate that America’s support for Israel’s security is ironclad & talk to them face-to-face about their defense needs. We stand w/ the people of Israel. pic.twitter.com/O4y68Pckkw