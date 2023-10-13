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Глава Пентагона уже в Израиле: будет говорить об ответе ХАМАСу

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 12:23
Глава Пентагона уже в Израиле: будет говорить об ответе ХАМАСу
Ллойд Остин, фото: скриншот с видео в соцсети Х

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив в пятницу, где встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудит с ними с глазу на глаз их оборонные потребности по ответу исламской группировке ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Остина в соцсети Х

Прямая речь: "Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху и министром Йоавом Галантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является твердой, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности".

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Напомним: Перед єтим в разговоре с журналистами высокопоставленный представитель администрации США сказал, что Остин ждет детального разговора с израильскими лидерами относительно их оперативного планирования и их целей в конфликте в ответ на жестокое нападение ХАМАС, сообщает CNN.

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Темы: ИзраильСШАвойна
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