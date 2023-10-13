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ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним і оголосила Росію диктатурою

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:56
ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним і оголосила Росію диктатурою
фото AFP

Парламентська асамблея Ради Європи закликала держави-члени Ради визнати Владіміра Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою.

Джерело: пресслужба ПАРЄ, "Європейська правда"

Деталі: В ухваленій одноголосно резолюції ПАРЄ також закликала припинити всі контакти з Путіним, за винятком гуманітарних контактів і в прагненні до миру.

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Асамблея підкреслила, що Владімір Путін перебуває при владі як президент або прем'єр-міністр з 2000 року. Поправки до Конституції Росії, внесені в липні 2020 року, продовжили його потенційне президентство до 2036 року, що викликає занепокоєння з приводу відсутності системи стримувань і противаг. 

Це у поєднанні зі зростаючими репресіями проти внутрішніх опонентів та діями Росії в Україні підкреслює ціну безконтрольної президентської влади, наголосили у ПАРЄ.

Дослівно: "Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на фактичну диктатуру".

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Більше деталей: Ухваливши резолюцію на основі доповіді Петера Омтцігта, Асамблея нагадала про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що "відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи".

Асамблея вказала на російську агресію проти України та її наслідки як на доказ того, що диктаторські режими "становлять загрозу міжнародному миру і безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності своїх сусідів", як це визначено у статті 2 Статуту ООН. 

Таким чином, парламентарі заявили, що відновлення демократії в Росії не тільки в інтересах російського народу, але і Європи та всього світу.

Нарешті, Асамблея підтвердила свою підтримку створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу "для притягнення до відповідальності російського керівництва, включаючи Владіміра Путіна", за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

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Теми: ПутінРосіявибори
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