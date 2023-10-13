Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и объявила Россию диктатурой

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 12:56
ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и объявила Россию диктатурой
фото AFP

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и объявила Россию диктатурой.

Источник: пресс-служба ПАСЕ, "Европейская правда"

Детали: В принятой единогласно резолюции ПАСЕ также призвала прекратить все контакты с Путиным, за исключением гуманитарных контактов и в стремлении к миру.

Реклама:

Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти как президент или премьер-министр с 2000 года. Поправки в Конституцию России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызывает беспокойство по поводу отсутствия системы сдержек и противовесов.

Это в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России в Украине подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти, отметили в ПАСЕ.

Дословно: "Преобладающая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в фактическую диктатуру".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Приняв резолюцию на основе доклада Петера Омтцигта, Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на доказательство того, что диктаторские режимы "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости своих соседей", как это определено в статье 2 Устава ООН.

Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России не только в интересах российского народа, но и Европы и всего мира.

Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку создания специального международного уголовного трибунала "для привлечения к ответственности российского руководства, включая Владимира Путина", за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбития самолета рейса MH17.

Темы: ПутинРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму

фотоРоссияне днем обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых — ОВА

Россияне перешли от обороны к активным действиям под Бахмутом – Сырский

Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале

Минцифры хочет запустить "смарт-мобилизацию"

Все новости...
Путин
Путин уже заговорил о создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме
Путин спасает рубль: указ об обязательной продаже валютной выручки усилил его на 3%
Путин проговорился, что на Валдае занимался "словоблудием"
Последние новости
17:02
"Укрнафта" начала сотрудничество с American Petroleum Institute
16:50
Марганецкий ГОК остановил добычу из-за обстрелов и нехватки воды после подрыва Каховской ГЭС
16:45
Противостояние Израиля и ХАМАС: Боррель поддерживает проведение "мирного саммита" в Испании
16:35
Обвал Дегтяревского путепровода в Киеве: движение под мостом возобновят 31 октября
16:28
Россияне обстреляли кладбище под Херсоном: погиб человек
16:23
фотоРасстрел спящей семьи в Волновахе: прокуроры начали расследование
16:04
Американскому хоккеисту во время игры случайно порезали коньком шею: он не выжил
16:03
"Энергоатом" создал антикоррупционную "горячую линию" после обнародования хищений на строительстве ЦХОЯТ
15:59
Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму
15:51
Топ-чиновница ЕС: Надо вернуть доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты
Все новости...
Реклама: