ПАСЕ призвала признать Путина нелегитимным и объявила Россию диктатурой

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены Совета признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и объявила Россию диктатурой.

Источник: пресс-служба ПАСЕ, "Европейская правда"

Детали: В принятой единогласно резолюции ПАСЕ также призвала прекратить все контакты с Путиным, за исключением гуманитарных контактов и в стремлении к миру.

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Ассамблея подчеркнула, что Владимир Путин находится у власти как президент или премьер-министр с 2000 года. Поправки в Конституцию России, внесенные в июле 2020 года, продлили его потенциальное президентство до 2036 года, что вызывает беспокойство по поводу отсутствия системы сдержек и противовесов.

Это в сочетании с растущими репрессиями против внутренних оппонентов и действиями России в Украине подчеркивает цену бесконтрольной президентской власти, отметили в ПАСЕ.

Дословно: "Преобладающая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в фактическую диктатуру".

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Больше деталей: Приняв резолюцию на основе доклада Петера Омтцигта, Ассамблея напомнила о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Ассамблея указала на российскую агрессию против Украины и ее последствия как на доказательство того, что диктаторские режимы "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости своих соседей", как это определено в статье 2 Устава ООН.

Таким образом, парламентарии заявили, что восстановление демократии в России не только в интересах российского народа, но и Европы и всего мира.

Наконец, Ассамблея подтвердила свою поддержку создания специального международного уголовного трибунала "для привлечения к ответственности российского руководства, включая Владимира Путина", за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбития самолета рейса MH17.