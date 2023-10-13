У Криму катували людину, яка шукала українських дітей – правозахисниця

В окупованому Росією Криму затримали і катували людину, яка намагалася дізнатися про місце перебування вивезених українських дітей, заявила на конференції з людського виміру ОБСЄ Катерина Рашевська з громадської організації "Регіональний центр із прав людини".

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Після цього громадські працівники вирішили, що не збиратимуть такі дані на території півострова, оскільки це дуже небезпечно для тих, хто готовий допомагати в пошуках, повідомила Рашевська.

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Водночас, за її словами, багато даних публікують російські пропагандисти, що допомагає скласти уявлення про кількість дітей та особливості їх насильницького переміщення.

У низці випадків російська влада згодом змінює дані дітей, щоб їх неможливо було відшукати.

Пряма мова Рашевської: "Треба діяти. Росія має виконати вимоги щодо ідентифікації дітей відповідно до Женевської конвенції.

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Для цього всі мають тиснути на неї, зокрема ухвалити окрему Резолюцію Генеральної асамблеї ООН з цього приводу. А потім призначити третю сторону, яка контролюватиме і просуватиме репатріацію дітей в Україну".

Деталі: За даними правозахисників, загалом ідентифіковано 19 546 українських дітей у статусі насильно депортованих на російську та білоруську територію. За півтора року з моменту початку повномасштабної війни вдалося повернути близько 300 дітей.

За розрахунками експертів, якщо такі темпи збережуться, то останніх із жертв вдасться повернути приблизно за 80 років.

Громадські працівники переконані, що навіть за рік буде пізно, бо українським дітям "промивають мізки", внаслідок чого вони бояться повертатися в Україну.