В Крыму пытали человека, который искал украинских детей – правозащитница

В оккупированном Россией Крыму задержали и подвергли пыткам человека, который пытался узнать о местонахождении вывезенных украинских детей, заявила на конференции по человеческому измерению ОБСЕ Екатерина Рашевская из общественной организации "Региональный центр по правам человека".

Источник: Крым.Реалии

Детали: После этого общественники приняли решение, что не будут собирать такие сведения на территории полуострова, так как это очень опасно для тех, кто готов помогать в поисках, сообщила Рашевская.

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В то же время, по ее словам, много данных публикуют российские пропагандисты, что помогает составить представление о количестве детей и особенностях их насильственного перемещения.

В ряде случаев российские власти впоследствии меняют данные детей, чтобы их невозможно было отыскать.

Прямая речь Рашевской: "Надо действовать. Россия должна выполнить требования по идентификации детей в соответствии с Женевской конвенцией.

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Для этого все должны давить на нее, в том числе принять отдельную Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по данному поводу. А потом назначить третью сторону, которая будет контролировать и продвигать репатриацию детей в Украину".

Детали: По данным правозащитников,всего идентифицировано 19 546 украинских детей в статусе насильственно депортированных на российскую и белорусскую территорию. За полтора года с момента начала полномасштабной войны удалось вернуть около 300 детей.

По расчетам экспертов, если такие темпы сохранятся, то последних из жертв удастся вернуть примерно через 80 лет.

Общественники убеждены, что даже через год будет поздно, потому что украинским детям "промывают мозги", в результате чего они боятся возвращаться в Украину.