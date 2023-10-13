На Харківщині на міні підірвався бензовоз, водій загинув
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:36
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз, водій загинув.
Джерело: голова Харківської ОВА в Telegram
Пряма мова: "Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини.
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Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.
На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби".