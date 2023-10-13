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На Харківщині на міні підірвався бензовоз, водій загинув

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:36
На Харківщині на міні підірвався бензовоз, водій загинув
ПРОТИТАНКОВА МІНА, ФОТО ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині на ворожій протитанковій міні підірвався бензовоз, водій загинув.

Джерело: голова Харківської ОВА в Telegram

Пряма мова: "Ворожа міна забрала життя ще одного цивільного мешканця Харківщини.

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Сьогодні, близько 11:00, біля села Явірське на ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.

На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби".

Теми: Харківська областьвійна
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