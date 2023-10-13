На Харьковщине на мине подорвался бензовоз, водитель погиб

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине на вражеской противотанковой мине подорвался бензовоз, водитель погиб.

Источник: председатель Харьковской ОГА в Telegram

Прямая речь: "Вражеская мина унесла жизнь еще одного гражданского жителя Харьковщины.

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Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз.

К сожалению, водитель автомобиля погиб. На месте взрыва работают экстренные службы".