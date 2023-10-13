ДБР підозрює ексзаступника міністра юстиції у розтраті 10 мільйонів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в розтраті майна на понад 10 млн грн колишньому заступнику міністра юстиції.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Віталія Василика.

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Як зазначають у ДБР, до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства – боржника з Вінниччини.

Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.