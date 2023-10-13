Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР підозрює ексзаступника міністра юстиції у розтраті 10 мільйонів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:53
ДБР підозрює ексзаступника міністра юстиції у розтраті 10 мільйонів
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в розтраті майна на понад 10 млн грн колишньому заступнику міністра юстиції.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Віталія Василика.

Реклама:

Як зазначають у ДБР, до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства – боржника з Вінниччини.

Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

фотоДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу

Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму

фотоРосіяни вдень обстріляли маршрутку в Херсоні, семеро поранених — ОВА

Мати німкені, яку викрав ХАМАС, повідомила про смерть доньки

Путін скликає велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі

Усі новини...
ДБР
ДБР затримало керівництво митного посту аеропорту "Одеса" через побори
Конфлікт із побиттям у тернопільському військкоматі: двом військовим оголосили підозру
ДБР та СБУ затримали фейкових антикорупціонерів, які "продавали" посаду ректора
Останні новини
18:29
Українські сири здобули 13 нагород на World Cheese Awards 2023
18:24
Реєстр шкоди, завданої РФ: Україна визначилася з кандидатурами до ради організації
18:14
Оголошення переможців і гучний скандал. Завершився 52-й кінофестиваль "Молодість"
18:05
фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу
17:59
Суд у США почав з'ясовувати, чи можна Трампа пускати на вибори
17:59
Meta запроваджує підписки на Instagram і Facebook без реклами для користувачів у ЄС
17:56
МЗС України про погроми в Махачкалі: пропаганда виплекала антисемітизм у росіянах
17:54
У Львові померла пацієнтка, якій пересадили серце та легені
17:45
Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому
17:37
фотоНова група українців розпочала тренування на Patriot у Німеччині
Усі новини...
Реклама: