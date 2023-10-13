ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на более 10 млн грн бывшему заместителю министра юстиции.
Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Виталии Василике.
Как отмечают в ГБР, до работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия - должника из Винницкой области.
Вместо того, чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составляла более 10 млн грн. При этом покупатели были на прямую связаны с прошлым владельцем этого же предприятия.
Адвокату сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.