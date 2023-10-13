ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на более 10 млн грн бывшему заместителю министра юстиции.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Виталии Василике.

Реклама:

Как отмечают в ГБР, до работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия - должника из Винницкой области.

Вместо того, чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составляла более 10 млн грн. При этом покупатели были на прямую связаны с прошлым владельцем этого же предприятия.

Адвокату сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в особо крупных размерах.

ВИДЕО ДНЯ

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.