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ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 13:53
ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на более 10 млн грн бывшему заместителю министра юстиции.

Источник: ГБР, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Виталии Василике.

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Как отмечают в ГБР, до работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия - должника из Винницкой области.

Вместо того, чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертным оценкам, разница составляла более 10 млн грн. При этом покупатели были на прямую связаны с прошлым владельцем этого же предприятия.

Адвокату сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенной в особо крупных размерах.

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Темы: ГБР
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