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ДБР затримало керівництво митного посту аеропорту "Одеса" через побори

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 14:01
ДБР затримало керівництво митного посту аеропорту Одеса через побори
фото ОГП

Державне бюро розслідувань затримало начальника митного посту "Міжнародний аеропорт "Одеса" Одеської митниці та його заступника через побори з підприємців.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу генпрокурора 

Деталі: За інформацією слідства, начальник митного посту та його заступник систематично вимагали та отримували по 200 доларів від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали всі дозвільні документи.

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Бюро задокументувало декілька фактів отримання митниками неправомірної вигоди на загальну суму 2,4 тис. доларів США.

Дослівно ОГП: "До одного з підозрюваних звернувся власник товариства, який мав дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності. Підприємець хотів уточнити у нього повний перелік документів та процедуру митного оформлення в умовах введеного в Україні воєнного стану.

У подальшому посадовець спільно із заступником розробили план, метою якого було систематичне одержання від митного брокера неправомірної вигоди. За неї підозрювані обіцяли не створювати штучних перешкод під час митного оформлення імпортованих товарів та пришвидшити їх митне оформлення в зоні діяльності очолюваного ними митного поста". 

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Більше деталей: Їх затримали після отримання хабаря.  

Обидвом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). ДБР повідомляє, що вирішується питання обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

 
фото ДБР

Теми: аеропортОдесаДБР
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