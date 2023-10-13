ГБР задержало руководство таможенного поста аэропорта "Одесса" из-за поборов

ГБР задержало начальника таможенного поста "Международный аэропорт "Одесса" Одесской таможни и его заместителя из-за поборов с предпринимателей.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По информации следствия, начальник таможенного поста "Международный аэропорт "Одесса" Одесской таможни и его заместитель систематически требовали и получали по 200 долларов от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели все разрешительные документы.

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Бюро задокументировало несколько фактов получения таможенниками неправомерной выгоды на общую сумму 2,4 тыс. долларов США.

Дословно ОГП: "К одному из подозреваемых обратился владелец общества, который имел разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности. Предприниматель хотел уточнить у него полный перечень документов и процедуру таможенного оформления в условиях введенного в Украине военного положения.

В дальнейшем чиновник совместно с заместителем разработали план, целью которого было систематическое получение от таможенного брокера неправомерной выгоды. За нее подозреваемые обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении импортируемых товаров и ускорить их таможенное оформление в зоне деятельности возглавляемого ими таможенного поста".

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Больше деталей: Их задержали после получения взятки.

Обоим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

ГБР сообщает, что решается вопрос избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.