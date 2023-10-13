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У Мелітополі підірвали потяг окупантів, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива – ССО

Олена РощінаП'ятниця, 13 жовтня 2023, 14:22
У Мелітополі підірвали потяг окупантів, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива – ССО
У Мелітополі підірвали потяг окупантів, фото ЦНС

Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомляють, що вранці 13 жовтня підірвали потяг російських окупантів у Мелітополі, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку 

Джерело: Сили спеціальних операцій, Центр національного спротиву (Спротив)

Дослівно ССО: "Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. 

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Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога".

Деталі: У свою чергу, Центр національного спротиву повідомив, що "мелітопольські партизани" підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку віз пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. 

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

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За даними "Спротиву", окупанти оточили місце вибуху й намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизанів. 

"Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", – зазначає ЦНС..

"Спротив" наголошує, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

Теми: МелітопольпартизанивійнаЗапорізька область
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