В Мелитополе взорвали поезд оккупантов, отрезав их от поставок боеприпасов и топлива – ССО

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщают, что утром 13 октября взорвали поезд российских оккупантов в Мелитополе, отрезав их от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении

Источник: Силы специальных операций, Центр национального сопротивления (Спротив)

Дословно ССО: "Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО осуществило удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра были взорваны железнодорожные пути. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии РФ.

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Сейчас устанавливается дополнительная информация о потерях врага".

Детали: В свою очередь, Центр национального сопротивления сообщил, что "мелитопольские партизаны" взорвали поезд оккупантов, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо, а в обратном направлении вез поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

В результате контролируемого взрыва были повреждены 150 метров железной дороги и тепловоз.

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По данным Центра национального сопротивления, оккупанты окружили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан.

"Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", – отмечает ЦНС.

"Спротив" подчеркивает, что это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.