У Франції уродженець РФ напав на школу і вбив вчителя: нападник кричав "Аллаху ахбар" 

У Франції 20-річний чеченець з ножем убив вчителя та поранив ще двох людей у результаті нападу в школі міста Аррас.

Джерело: "Європейська правда", телеканал BFM-TV

Деталі: Напад стався 13 жовтня близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.

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Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху ахбар".

За інформацією BFM-TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Його затримала поліція. Відомо, що нападник перебував на обліку нацбезпеки, повідомляє поліція.

Крім того, молодшого брата нападника затримали біля іншої школи.

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У результаті нападу був убитий вчитель літератури, вчитель спорту також отримав ножове поранення. Охоронцю надали допомогу. Серед школярів постраждалих немає.

Пізніше в п'ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.

Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

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