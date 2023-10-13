У Франції уродженець РФ напав на школу і вбив вчителя: нападник кричав "Аллаху ахбар"
У Франції 20-річний чеченець з ножем убив вчителя та поранив ще двох людей у результаті нападу в школі міста Аррас.
Джерело: "Європейська правда", телеканал BFM-TV
Деталі: Напад стався 13 жовтня близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.
Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії, повідомляє телеканал. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху ахбар".
За інформацією BFM-TV, підозрюваний був колишнім учнем цієї школи. Його затримала поліція. Відомо, що нападник перебував на обліку нацбезпеки, повідомляє поліція.
Крім того, молодшого брата нападника затримали біля іншої школи.
У результаті нападу був убитий вчитель літератури, вчитель спорту також отримав ножове поранення. Охоронцю надали допомогу. Серед школярів постраждалих немає.
Пізніше в п'ятницю школу відвідає президент Франції Емманюель Макрон.
Національна асамблея Франції призупинила засідання на знак солідарності з постраждалими.
Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".
Нагадаємо:
- У 2020 році у Франції сталося інше резонансне вбивство учителя. 16 жовтня того року молодий чоловік, також чеченець, обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда.
- Після цього тисячі людей вийшли на демонстрації.