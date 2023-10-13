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Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал "Аллаху ахбар"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 15:00
Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал Аллаху ахбар
скриншот BFM TV

Во Франции 20-летний чеченец с ножом убил учителя и ранил еще двух человек в результате нападения в школе города Аррас.

Источник: Европейская правда, телеканал BFM-TV

Детали: Нападение произошло 13 октября около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе.

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Вероятный исполнитель преступления – 20-летний чеченец, уроженец России, сообщает телеканал. Во время своего преступления он, по меньшей мере, один раз воскликнул "Аллаху ахбар".

По информации BFM-TV, подозреваемый был бывшим учеником этой школы. Его задержала полиция. Известно, что нападавший состоял на учете нацбезопасности, сообщает полиция.

Кроме того, младший брат нападавший был задержан возле другой школы.

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В результате нападения был убит учитель литературы, учитель спорта также получил ножевое ранение. Охраннику оказали помощь. Среди школьников пострадавших нет.

Позже в пятницу школу посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Национальная ассамблея Франции приостановила заседание в знак солидарности с пострадавшими.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

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Темы: ФранцияРосcиявойнарелигия
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