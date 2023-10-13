Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал "Аллаху ахбар"
Во Франции 20-летний чеченец с ножом убил учителя и ранил еще двух человек в результате нападения в школе города Аррас.
Источник: Европейская правда, телеканал BFM-TV
Детали: Нападение произошло 13 октября около 11 часов утра в средней школе Гамбетта в Аррасе.
Вероятный исполнитель преступления – 20-летний чеченец, уроженец России, сообщает телеканал. Во время своего преступления он, по меньшей мере, один раз воскликнул "Аллаху ахбар".
По информации BFM-TV, подозреваемый был бывшим учеником этой школы. Его задержала полиция. Известно, что нападавший состоял на учете нацбезопасности, сообщает полиция.
Кроме того, младший брат нападавший был задержан возле другой школы.
В результате нападения был убит учитель литературы, учитель спорта также получил ножевое ранение. Охраннику оказали помощь. Среди школьников пострадавших нет.
Позже в пятницу школу посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Национальная ассамблея Франции приостановила заседание в знак солидарности с пострадавшими.
Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".
Напомним:
- В 2020 году во Франции произошло другое резонансное убийство учителя. 16 октября того года молодой человек, также чеченец, обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже, показывавшего студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- После этого тысячи человек вышли на демонстрации.