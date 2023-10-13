Жінка кинула стілець у працівника військкомату: каже, що її батька утримують в ТЦК

З одеського військкомату силоміць вивели жінку, яка прийшла туди через нібито утримання в ТЦК її батька. Працівники військкомату кажуть, що вона кинула в них стілець.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "До поліції надійшла заява від 30-річної жінки про те, що її силоміць вивели з приміщення військового закладу та нібито завдали їй тілесних ушкоджень.

Реклама:

Опитавши учасників події, правоохоронці встановили, що заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька".

Деталі: Працівник військкомату заявив, що "старша за віком жінка, перебуваючи в агресивному стані, нецензурно висловлювалася на адресу співробітників", а згодом схопила стілець та кинула в одного із них.

За його словами, на прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона ж не реагувала. Надалі жінку "супроводили" за межі закладу. Заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували, як стверджують у ТЦК.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "З метою обʼєктивної перевірки інформації, відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення".