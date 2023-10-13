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Женщина бросила стул в работника военкомата: говорит, что ее отца удерживают в ТЦК

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 15:01
Женщина бросила стул в работника военкомата: говорит, что ее отца удерживают в ТЦК
Иллюстративное фото из АрмияИнформ

Из одесского военкомата силой вывели женщину, которая пришла туда из-за якобы содержания в ТЦК ее отца. Работники военкомата говорят, что она бросила в них стул.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области 

Дословно: "В полицию поступило заявление от 30-летней женщины о том, что ее силой вывели из помещения военного заведения и якобы нанесли ей телесные повреждения.

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Опросив участников происшествия, правоохранители установили, что заявительница со своей 22-летней сестрой зашли на территорию военного объекта с претензией о якобы незаконном содержании там их отца". 

Детали: Работник военкомата заявил, что "старшая по возрасту женщина, находясь в агрессивном состоянии, нецензурно выражалась в адрес сотрудников", а затем схватила стул и бросила в одного из них. 

По его словам, по просьбе покинуть помещение, ее младшая сестра вышла, а она же не реагировала. В дальнейшем женщину "сопроводили" за пределы заведения. Меры физического воздействия в отношении нее не применяли, как уверяют в ТЦК.

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Дословно: "С целью объективной проверки информации, сведения были зарегистрированы. Сейчас идет рассмотрение материалов, устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение".

Темы: ТЦКдракаОдесская областьмобилизация
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