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Кабмін затвердив склад комісії, яка обере нового керівника НАЗК

Олександр ШумілінП'ятниця, 13 жовтня 2023, 15:25
Кабмін затвердив склад комісії, яка обере нового керівника НАЗК
Фото: НАЗК

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції".

Джерело: повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

Деталі: Комісія складається із членів визначених на підставі пропозицій міжнародних донорів, а також членів визначених Кабміном.

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Дослівно: "Члени Конкурсної комісії, визначені Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали України міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції:

  • Лора Стефан - виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для ЄК, Світового банку, Програми розвитку ООН, ОЕСР, Голова Регіональної антикорупційної ініціативи;
  • Метью Мюррей - голова антикорупційної неурядової і консалтингової компанії "Sovereign Ventures", ад’юнкт-професор Колумбійського університету;
  • Андрій Козлов - юрист приватної практики".

"Члени конкурсної комісії, визначені Кабінетом Міністрів України:

  • Наталія Оніщенко - заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідувач Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;
  • Алла Івановська - доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова;
  • Тетяна Цувіна - в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого".

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Теми: НАЗККабінет міністрів
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