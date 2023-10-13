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Кабмин утвердил состав комиссии, которая выберет нового руководителя НАПК

Александр ШумилинПятница, 13 октября 2023, 15:25
Кабмин утвердил состав комиссии, которая выберет нового руководителя НАПК
Фото: НАПК

Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Источник: сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова

Детали: Комиссия состоит из членов определенных на основании предложений международных доноров, а также членов определенных Кабмином.

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Дословно: "Члены Конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции:

  • Лора Стефан - исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для ЕК, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, Председатель Региональной антикоррупционной инициативы;
  • Мэтью Мюррей - глава антикоррупционной неправительственной и консалтинговой компании "Sovereign Ventures", адъюнкт-профессор Колумбийского университета;
  • Андрей Козлов - юрист частной практики".

"Члены конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины:

  • Наталья Онищенко - заместитель директора Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, заведующий Центром правовых проблем гендерной политики Института государства и права им;
  • Алла Ивановская - доцент, профессор кафедры конституционного, административного и финансового права, проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права им;
  • Татьяна Цувина - и. о. заведующего кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им".

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Нынешнего руководителя НАПК Александра Новикова избрали в 2019 году.

Темы: НАПККабинет министров
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