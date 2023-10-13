Кабмин утвердил состав комиссии, которая выберет нового руководителя НАПК

Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Источник: сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова

Детали: Комиссия состоит из членов определенных на основании предложений международных доноров, а также членов определенных Кабмином.

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Дословно: "Члены Конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции:

Лора Стефан - исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международный эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для ЕК, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, Председатель Региональной антикоррупционной инициативы;

Мэтью Мюррей - глава антикоррупционной неправительственной и консалтинговой компании "Sovereign Ventures", адъюнкт-профессор Колумбийского университета;

Андрей Козлов - юрист частной практики".

"Члены конкурсной комиссии, определенные Кабинетом Министров Украины:

Наталья Онищенко - заместитель директора Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, заведующий Центром правовых проблем гендерной политики Института государства и права им;

Алла Ивановская - доцент, профессор кафедры конституционного, административного и финансового права, проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права им;

Татьяна Цувина - и. о. заведующего кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им".

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