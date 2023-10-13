У Криму затримали адвоката, який захищає українських полонених
В окупованому Криму затримали адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів.
Джерело: "Ґрати" з посиланням на кримських колег Ладіна, а також членів родини
Деталі: Повідомляється, що адвокат Ладін повертався із Ростова-на-Дону, де брав участь у судових засіданнях у справах українських військовополонених, яких судять у Південному окружному військовому суді.
Він мав приїхати до Сімферополя і збирався взяти участь у засіданні щодо продовження запобіжного заходу жителю Ялти, якого обвинувачують у зберіганні вибухівки.
Адвоката затримали після приїзду до Сімферополя, після цього в його будинку в Севастополі провели обшук.
За словами юристки Лілі Гемеджі, попередньо відомо, що Ладіна обвинувачують у "дискредитації російської армії" через пост у фейсбуці, проте жодних подробиць поки що немає.
Після обшуку його забрали з собою, зараз колеги намагаються знайти його.
Оновлено: Згодом стало відомо, що Ладіна заарештували в Криму на 14 діб. Про це повідомив Еміль Курбедінов.
Підконтрольний РФ суд Сімферополя також оштрафував адвоката на 45 тисяч рублів.
Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, які обинувачуються у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, а також у справах проукраїнських активістів у Криму.
Після початку повномасштабного вторгнення він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада обвинувачувала за кримінальними статтями.
Наразі Ладін захищає у Ростові-на-Дону мелітопольського активіста Ярослава Жука, якого обвинувачують у теракті.