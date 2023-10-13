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У Криму затримали адвоката, який захищає українських полонених

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 жовтня 2023, 15:36
У Криму затримали адвоката, який захищає українських полонених
Олексій Ладін. Фото: Антон Наумлюк, Ґрати

В окупованому Криму затримали адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів.

Джерело: "Ґрати" з посиланням на кримських колег Ладіна, а також членів родини

Деталі: Повідомляється, що адвокат Ладін повертався із Ростова-на-Дону, де брав участь у судових засіданнях у справах українських військовополонених, яких судять у Південному окружному військовому суді.

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Він мав приїхати до Сімферополя і збирався взяти участь у засіданні щодо продовження запобіжного заходу жителю Ялти, якого обвинувачують у зберіганні вибухівки.

Адвоката затримали після приїзду до Сімферополя, після цього в його будинку в Севастополі провели обшук.

За словами юристки Лілі Гемеджі, попередньо відомо, що Ладіна обвинувачують у "дискредитації російської армії" через пост у фейсбуці, проте жодних подробиць поки що немає.

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Після обшуку його забрали з собою, зараз колеги намагаються знайти його.

Оновлено: Згодом стало відомо, що Ладіна заарештували в Криму на 14 діб. Про це повідомив Еміль Курбедінов.

Підконтрольний РФ суд Сімферополя також оштрафував адвоката на 45 тисяч рублів.

Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, які обинувачуються у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, а також у справах проукраїнських активістів у Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада обвинувачувала за кримінальними статтями.

Наразі Ладін захищає у Ростові-на-Дону мелітопольського активіста Ярослава Жука, якого обвинувачують у теракті.

Теми: Кримокупаціявійна
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