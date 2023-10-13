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В Крыму задержали адвоката, который защищает украинских пленных

Алена МазуренкоПятница, 13 октября 2023, 15:36
В Крыму задержали адвоката, который защищает украинских пленных
Алексей Ладин. Фото: Антон Наумлюк, Ґрати

В оккупированном Крыму задержали адвоката Алексея Ладина, который защищает украинских пленных и политзаключенных.

Источник: "Ґрати" со ссылкой на крымских коллег Ладина, а также членов семьи

Детали: Сообщается, что адвокат Ладин возвращался из Ростова-на-Дону, где участвовал в судебных заседаниях по делам украинских военнопленных, которых судят в Южном окружном военном суде.

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Он должен был приехать в Симферополь и собирался принять участие в заседании по продлению меры пресечения жителю Ялты, которого обвиняют в хранении взрывчатки.

Адвоката задержали после приезда в Симферополь, после этого в его доме в Севастополе провели обыск.

По словам юристки Лили Гемеджи, предварительно известно, что Ладина обвиняют в "дискредитации российской армии" из-за поста в фейсбуке, однако никаких подробностей пока нет.

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После обыска его забрали с собой, сейчас коллеги пытаются найти его.

Обновлено: Позже стало известно, что Ладина арестовали в Крыму на 14 суток. Об этом сообщил Эмиль Курбединов.

Подконтрольный РФ суд Симферополя также оштрафовал адвоката на 45 тысяч рублей.

Ладин участвовал во многих судебных процессах над крымскими татарами, которые обвиняются в причастности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, а также в делах проукраинских активистов в Крыму.

После начала полномасштабного вторжения он защищал украинских военнопленных и похищенных гражданских, которых российские власти обвиняли по уголовным статьям.

Сейчас Ладин защищает в Ростове-на-Дону мелитопольского активиста Ярослава Жука, которого обвиняют в теракте.

Темы: Крымоккупациявойна
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