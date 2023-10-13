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Справи Майдану: Судитимуть 6 безпосередніх виконавців масових розстрілів 20 лютого

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 15:43
Справи Майдану: Судитимуть 6 безпосередніх виконавців масових розстрілів 20 лютого
фото з сайту ОГП

За процесуального керівництва прокурорів ОГП Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт стосовно шести міліціонерів роти спеціального призначення "Беркут", безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про Дмитра Ісакова, Романа Панченка, Євгена Пронозу, Євгенія Тарануху, Володимира Трепачова та Олега Шабаша.

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Розслідуванням установлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві міліціонери роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 учасників акцій протесту.

У подальшому знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Частина з них була віднайдена та ідентифікована під час розслідування.

Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування знаходиться на завершальній стадії, зазначають у ДБР.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою (in absentia), оскільки наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ.

Також відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурораДБР
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