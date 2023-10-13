Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дела Майдана: Будут судить 6 непосредственных исполнителей массовых расстрелов 20 февраля

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 15:43
Дела Майдана: Будут судить 6 непосредственных исполнителей массовых расстрелов 20 февраля
фото з сайту ОГП

Под процессуальным руководством прокуроров ОГП Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении шести милиционеров роты специального назначения "Беркут", непосредственных исполнителей массовых расстрелов активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Дмитрии Исакове, Романе Панченко, Евгении Пронозе, Евгении Таранухе, Владимире Трепачеве и Олеге Шабаше.

Реклама:
 

Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве милиционеры роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 участников акций протеста.

В дальнейшем орудия совершения преступления были похищены, повреждены и скрыты. Часть из них была найдена и идентифицирована в ходе расследования.

В отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, расследование находится на завершающей стадии, отмечают в ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре (in absentia), поскольку сейчас обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами РФ.

Также в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурораГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Евромайдан
Изучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на след экс-разведчика
"Расстрел Небесной сотни": завершено расследование крупнейшего дела Майдана
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: