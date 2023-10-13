Дела Майдана: Будут судить 6 непосредственных исполнителей массовых расстрелов 20 февраля

Под процессуальным руководством прокуроров ОГП Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении шести милиционеров роты специального назначения "Беркут", непосредственных исполнителей массовых расстрелов активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора, ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Дмитрии Исакове, Романе Панченко, Евгении Пронозе, Евгении Таранухе, Владимире Трепачеве и Олеге Шабаше.

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Расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве милиционеры роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 участников акций протеста.

В дальнейшем орудия совершения преступления были похищены, повреждены и скрыты. Часть из них была найдена и идентифицирована в ходе расследования.

В отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, расследование находится на завершающей стадии, отмечают в ГБР.

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Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной заочной процедуре (in absentia), поскольку сейчас обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами РФ.

Также в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.