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Изучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на экс-разведчика

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 16:13
Изучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на экс-разведчика
Ваджра. фото с сайта соцпартии РФ

При расследовании государственной измены, совершенной бывшими украинскими чиновниками в интересах России путем применения насилия к участникам Евромайдана, правоохранители разоблачили бывшего кадрового офицера-разведчика, который оправдывает агрессию РФ и отрицает существование Украины и ее народа.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что в ходе досудебного расследования дел Майдана при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции правоохранители вышли на бывшего сотрудника украинской разведки.

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По данным следствия, экс-правоохранитель до апреля 2014 года работал в разведывательном органе Украины (структура в сообщении не уточняется -ред.).

Обладая соответствующими профессиональными навыками, опытом и специальными знаниями в сфере проведения информационных операций, с 2013 по 2023 год он помогал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Координируя свои действия с представителями РФ, фигурант осуществлял информационную деятельность под псевдонимом и вымышленной легендой независимого аналитика и публициста. Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды, которые, начиная с 2013 года, использовались высшим военно-политическим руководством РФ.

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Правоохранители не называют имя подозреваемого, но путем мониторинга обнародованной фотографии можно установить, что речь идет о персонаже под псевдонимом Андрей Ваджра. В сети сохранились и некоторые его опусы с дискриминацией событий Революции Достоинства.

 

Сайт "Миротворец" имеет файл на Андрея Ваджру, где указано, что его настоящее имя Денис Шевчук. В то же время по данным УП, это не соответствует действительности. Однако стоит отметить, что одноименное лицо (Денис Шевчук) упоминалось в публикации "Украинской правды" 2013 года как персонаж, который слил Евромайдан.

По данным ОГП, в 2015 году экс-разведчик выехал в РФ, где продолжил сотрудничество с врагом, отмечают в ОГП. После полномасштабного вторжения государства-агрессора на территорию Украины, подозреваемый не прекратил свою подрывную деятельность, но и в дальнейшем систематически распространял российские нарративы: оправдывал действия вооруженных сил РФ, призывал граждан Украины сотрудничать с оккупантами и совершать действия с целью ликвидации украинского государства.

Используя известные приемы информационных операций, в частности, манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылки на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информпродуктов - "О причинах неизбежной победы России", "Украинскую проблему будут решать раз и навсегда", "На наших глазах закрывается проект "Ukraina", "О моральном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Там где мова, там неизбежно появится Бандера", "Единственное спасение для украинцев - Россия", "Украина - это непрерывный кровавый спектакль" и другие.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора экс-разведчику сообщено о подозрении в совершении государственной измены, в том числе в условиях военного положения

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется ГБР.

Принимаются необходимые процессуальные меры с целью избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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