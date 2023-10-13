Україну запросили як спостерігача на навчання військового альянсу Північної Європи

Члени Об’єднаних експедиційних сил (JEF), групи з десяти держав Північної Європи на чолі з Великою Британією, запросили Україну як спостерігача на свої навчання у 2024 і 2025 роках та засудили російську агресію проти нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільну заяву лідерів держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил після саміту у Швеції

Деталі: Голови держав-учасниць JEF засудили повномасштабну агресію Росії проти України, яка, підкреслюють вони, посилила значення НАТО й Об’єднаних експедиційних сил "як засобів забезпечення регіональної безпеки для їхніх членів".

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"Безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону, тому ми зобов'язуємося підтримувати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції до майбутнього членства в НАТО", – додали лідери.

"В інтересах колективної безпеки і оперативної сумісності, а також для підтримки захисту України від незаконного вторгнення Росії, ми також погоджуємося сприяти зміцненню оборонно-промислового співробітництва в Європі і по всій Атлантиці, а також зменшувати перешкоди для оборонної торгівлі та інвестицій в євроатлантичному регіоні, де це доречно", – додали лідери JEF.

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що охоплюють військових держав Балтії і всієї Північної Європи, включно з Ісландією, а також Нідерландів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час виступу на саміті JEF у п'ятницю український президент Володимир Зеленський висловив думку, що успішний опір України російській агресії відкриває перспективи для того, щоб у майбутньому свої окуповані території змогла повернути Грузія.