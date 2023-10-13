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Украину пригласили в качестве наблюдателя на учения военного альянса Северной Европы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 16:43
Украину пригласили в качестве наблюдателя на учения военного альянса Северной Европы
Фото: Getty Images

Члены Объединенных экспедиционных сил (JEF), группы из десяти государств Северной Европы во главе с Великобританией, пригласили Украину в качестве наблюдателя на свои учения в 2024 и 2025 годах и осудили российскую агрессию против нашего государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление лидеров государств-участников Объединенных экспедиционных сил после саммита в Швеции

Детали: Главы государств-участников JEF осудили полномасштабную агрессию России против Украины, которая, подчеркивают они, усилила значение НАТО и Объединенных экспедиционных сил "как средств обеспечения региональной безопасности для их членов".

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"Безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона, поэтому мы обязуемся поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции к будущему членству в НАТО", – добавили лидеры.

Они решили пригласить Украину в качестве наблюдателя на учения в течение 2024 и 2025 годов "с целью повышения оперативной совместимости и усиления способности Вооруженных сил Украины".

"В интересах коллективной безопасности и оперативной совместимости, а также для поддержки защиты Украины от незаконного вторжения России, мы также соглашаемся способствовать укреплению оборонно-промышленного сотрудничества в Европе и по всей Атлантике, а также уменьшать препятствия для оборонной торговли и инвестиций в евроатлантическом регионе, где это уместно", – добавили лидеры JEF.

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Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) – это многонациональные экспедиционные силы, созданные в 2015 году Соединенным Королевством, охватывающие военных государств Балтии и всей Северной Европы, включая Исландию, а также Нидерландов.

Во время выступления на саммите JEF в пятницу украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что успешное сопротивление Украины российской агрессии открывает перспективы для того, чтобы в будущем свои оккупированные территории смогла вернуть Грузия.

Темы: УкраинаЕвропа
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