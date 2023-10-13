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Командир взводу вимагав хабарі у військових за видачу зарплат: його затримали

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 17:06
Командир взводу вимагав хабарі у військових за видачу зарплат: його затримали
фото поліції

На Дніпропетровщині командир взводу вимагав у підлеглих хабарі, щоб ті "безперешкодно" продовжували проходити службу та отримали зарплати.

Джерело: пресслужба поліції Дніпропетровської області, пресслужба Міністерства внутрішніх справ, пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Поліція повідомляє, що 49-річний військовослужбовець вимагав неправомірну вигоду від чотирьох своїх підлеглих – по 150 тис. гривень з кожного. За несплату хабаря обіцяв завдати перешкоди при проходженні служби та подальшого нарахування грошей за виконання бойових завдань.

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МВС уточнює, що йдеться про командира взводу. 

Військового затримали 12 жовтня на стоянці гіпермаркету під час отримання коштів. В його автівці виявили гроші – 600 тис. гривень – отримані як хабар, два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази. Крім цього, під час обшуку за його місцем проживання виявили 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.

Йому загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). 

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

 
ФОТО ДБР

Теми: поліціяМВСЗбройні силихабар
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