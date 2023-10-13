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Командир взвода требовал взятки у военных за выдачу зарплат: его задержали

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 17:06
Командир взвода требовал взятки у военных за выдачу зарплат: его задержали
фото полиции

На Днепропетровщине командир взвода требовал у подчиненных взятки, чтобы те "беспрепятственно" продолжали проходить службу и получили зарплаты.

Источник: пресс-служба полиции Днепропетровской области, пресс-служба Министерства внутренних дел, пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Полиция сообщает, что 49-летний военнослужащий требовал неправомерную выгоду от четырех своих подчиненных - по 150 тыс. гривен с каждого. За неуплату взятки обещал создать препятствия при прохождении службы и дальнейшего начисления денег за выполнение боевых задач.

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МВД уточняет, что речь идет о командире взвода. 

Военного задержали 12 октября на стоянке гипермаркета во время получения средств. В его машине обнаружили деньги - 600 тыс. гривен - полученные в качестве взятки, два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства. Кроме этого, во время обыска по его месту жительства обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны.

Ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). 

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

 
ФОТО ДБР

Темы: полицияМВДВооруженные силывзятка
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