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Всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки: що Німеччина передала Україні у новому пакеті

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:12

Уряд Німеччини 13 жовтня опублікував список того, що увійшло в чергову партію військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Згідно з опублікованою на сайті німецького уряду інформацією, Україна за останні дні отримала чотири гусеничні всюдиходи підвищеної прохідності Bandvagn 206 (загалом 46).

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Також у переліку – чотири автомобілі для охорони кордону (загалом 211), два великовантажні напівпричепи 8x8 HX81 й два напівпричепи (усього 62 й 57 відповідно).

Крім того, Німеччина передала Україні додаткові 82 термінали супутникового зв'язку (загалом 198), 50 систем виявлення дронів (загалом 163) й 100 тисяч аптечок і майже 27,8 тисячі рюкзаків.

Міністерство оборони Німеччини раніше цього тижня оголосило про "зимовий пакет" військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро.

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Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось.

Німеччина є найбільшим у Європі донором військової допомоги Україні та другим у світі після Сполучених Штатів.

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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