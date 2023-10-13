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Вездеходы, спутниковая связь и аптечки: что Германия передала Украине в новом пакете

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 18:12
Вездеходы, спутниковая связь и аптечки: что Германия передала Украине в новом пакете
Флаг Германии. Фото Getty Images

Правительство Германии 13 октября опубликовало список вошедшего в очередную партию военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно опубликованной на сайте немецкого правительства информации, Украина за последние дни получила четыре гусеничных вездехода повышенной проходимости Bandvagn 206 (всего 46).

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Также в перечне – четыре автомобиля для охраны границы (всего 211), два большегрузных полуприцепа 8x8 HX81 и два полуприцепа (всего 62 и 57 соответственно).

Кроме того, Германия передала Украине дополнительные 82 терминала спутниковой связи (всего 198), 50 систем обнаружения дронов (всего 163) и 100 тысяч аптечек и почти 27,8 тысячи рюкзаков.

Министерство обороны Германии ранее на этой неделе объявило о "зимнем пакете" военной помощи Киеву на общую сумму около 1 миллиарда евро.

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Новый пакет немецкой помощи прежде всего содержит средства противовоздушной обороны, в частности дополнительную систему Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине и вторым в мире после Соединенных Штатов.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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