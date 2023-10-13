Путін про причетність РФ до диверсії на газопроводі між Balticconnector: "Чушь собачья"

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю уперше прокоментував повідомлення про ймовірну причетність РФ до диверсії на газопроводі Balticconnector, який сполучає Фінляндію та Естонію через Балтійське море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Путіна полях саміту Співдружності незалежних держав у столиці Киргизстану Бішкеку

Деталі: На питання про причетність РФ до розгерметизації Balticconnector російський президент відповів: "Нісенітниця" (в оригіналі –"Чушь собачья") й заявив, що, "чесно кажучи, навіть не знав про існування цього трубопроводу".

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"Тому там могли що завгодно… Там, технологічна там… Могли зачепити гаком там, я не знаю, тими… Міг бути землетрус, буває рідко, але буває. Якийсь зсув там… Я не знаю, хай розслідують. Нас же нікуди не підпускають, до жодних розслідувань", – спробував пояснити Путін.

Він додав, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який заявив про ймовірне "зовнішнє втручання" в роботу Balticconnector, "не може не розуміти, що ці заяви скеровані тільки на одне: прикрити теракт, здійснений Заходом щодо "Північних потоків".

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку.

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Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю. Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.

Читайте детальніше: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.