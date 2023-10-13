Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін про причетність РФ до диверсії на газопроводі між Balticconnector: "Чушь собачья"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:34

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю уперше прокоментував повідомлення про ймовірну причетність РФ до диверсії на газопроводі Balticconnector, який сполучає Фінляндію та Естонію через Балтійське море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Путіна полях саміту Співдружності незалежних держав у столиці Киргизстану Бішкеку

Деталі: На питання про причетність РФ до розгерметизації Balticconnector російський президент відповів: "Нісенітниця" (в оригіналі –"Чушь собачья") й заявив, що, "чесно кажучи, навіть не знав про існування цього трубопроводу".

Реклама:

"Тому там могли що завгодно… Там, технологічна там… Могли зачепити гаком там, я не знаю, тими… Міг бути землетрус, буває рідко, але буває. Якийсь зсув там… Я не знаю, хай розслідують. Нас же нікуди не підпускають, до жодних розслідувань", – спробував пояснити Путін.

Він додав, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який заявив про ймовірне "зовнішнє втручання" в роботу Balticconnector, "не може не розуміти, що ці заяви скеровані тільки на одне: прикрити теракт, здійснений Заходом щодо "Північних потоків".

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку. 

ВІДЕО ДНЯ

Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю. Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.

Читайте детальніше: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.

Теми: ПутінгазЕстоніяФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

фотоДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу

Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму

Усі новини...
Путін
Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі
ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним і оголосила Росію диктатурою
Путін рятує рубль: указ про обов'язковий продаж валютної виручки посилив його на 3%
Останні новини
23:16
Російські хакери отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США
22:47
Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд
22:32
У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС
22:15
Для жінок-військових зібрали 5,8 млн грн завдяки грі-збору Legend of Sisterʼs Power
22:00
відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
21:57
Економічні новини 30 жовтня: Мінцифри готує пілот "смартмобілізації", росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні
21:53
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією з Конгресу США
21:27
У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі
21:25
Українці скаржаться на появу чужих результатів аналізів в додатку Helsi: що робити
21:16
У McDonald's різко зріс прибуток у ресторанах по всьому світу
Усі новини...
Реклама: