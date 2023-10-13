Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін про причетність РФ до диверсії на газопроводі між Balticconnector: "Чушь собачья"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:34

Президент Росії Владімір Путін у п’ятницю уперше прокоментував повідомлення про ймовірну причетність РФ до диверсії на газопроводі Balticconnector, який сполучає Фінляндію та Естонію через Балтійське море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Путіна полях саміту Співдружності незалежних держав у столиці Киргизстану Бішкеку

Деталі: На питання про причетність РФ до розгерметизації Balticconnector російський президент відповів: "Нісенітниця" (в оригіналі –"Чушь собачья") й заявив, що, "чесно кажучи, навіть не знав про існування цього трубопроводу".

Реклама:

"Тому там могли що завгодно… Там, технологічна там… Могли зачепити гаком там, я не знаю, тими… Міг бути землетрус, буває рідко, але буває. Якийсь зсув там… Я не знаю, хай розслідують. Нас же нікуди не підпускають, до жодних розслідувань", – спробував пояснити Путін.

Він додав, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який заявив про ймовірне "зовнішнє втручання" в роботу Balticconnector, "не може не розуміти, що ці заяви скеровані тільки на одне: прикрити теракт, здійснений Заходом щодо "Північних потоків".

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку. 

ВІДЕО ДНЯ

Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю. Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.

Читайте детальніше: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.

Теми: ПутінгазЕстоніяФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Путін
Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі
ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним і оголосила Росію диктатурою
Путін рятує рубль: указ про обов'язковий продаж валютної виручки посилив його на 3%
Останні новини
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
Усі новини...
Реклама: