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Путин о причастности РФ к диверсии на газопроводе между Balticconnector: "Чушь собачья"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 18:34

Президент России Владимир Путин в пятницу впервые прокомментировал сообщения о вероятной причастности РФ к диверсии на газопроводе Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию через Балтийское море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Путина на полях саммита Содружества независимых государств в столице Кыргызстана Бишкеке

Детали: На вопрос о причастности РФ к разгерметизации Balticconnector российский президент ответил "Чушь собачья" и заявил, что, "честно говоря, даже не знал о существовании этого трубопровода".

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"Поэтому там могли что угодно... Там, технологическая там... Могли зацепить крюком там, я не знаю, теми... Могло быть землетрясение, бывает редко, но бывает. Какая-то сдвижка там... Я не знаю, пусть расследуют. Нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям", – попытался объяснить Путин.

Он добавил, что президент Финляндии Саули Ниинистё, который заявил о вероятном "внешнем вмешательстве" в работу Balticconnector, "не может не понимать, что эти заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, совершенный Западом в отношении "Северных потоков".

Напомним, вечером 10 октября финская и эстонская стороны вышли с официальными заявлениями по поводу того, что в настоящее время известно о повреждении газопровода Balticconnector и кабеля передачи данных, которые соединяют страны через Финский залив.

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Служба разведки Финляндии в четверг заявила, что не исключает возможной причастности "государственного субъекта" к повреждению газопровода Balticconnector в Балтийском море и подводного телекоммуникационного кабеля. Финская полиция также допустила, что повреждение было вызвано "механической силой", а не взрывом.

Читайте подробнее: Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива.

Темы: ПутингазЭстонияФинляндия
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