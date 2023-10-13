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До Одеси несподівано приїхав прем’єр Нідерландів: пообіцяв ракети для Patriot й катери

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:52
До Одеси несподівано приїхав прем’єр Нідерландів: пообіцяв ракети для Patriot й катери
Фото: Mark Rutte

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте в п’ятницю, 13 жовтня, прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Рютте у соцмережі Twitter (X)

Деталі: Голова нідерландського уряду зазначив, що прибув до Одеси на запрошення Зеленського, щоб показати, що "жахливі події в Ізраїлі та Газі не відволікатимуть нас" від підтримки України.

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"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більшої шкоди. Тому Нідерланди нададуть додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських авіаударів Росії", – написав він.

Рютте зазначив, що в межах візиту відвідав порт Одеси, "де українські цивільні працюють у найскладніших умовах".

"Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть убезпечити морські шляхи для експорту зерна", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього тижня Нідерланди оголосили про відправлення в Україну нової партії військової допомоги, до складу якої увійшли безпілотники, обладнання для розмінування та боєприпаси, а також направлення своїх F-16 для навчання українців у Румунії протягом найближчих тижнів.

Загальна вартість військової допомоги Нідерландів Україні становить 2,1 мільярда євро, з них майже 1 мільярд євро – прямі поставки, 468 мільйонів євро – обладнання, придбане на комерційній основі.

Теми: ОдесаНідерланди
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