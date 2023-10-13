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В Одессу неожиданно приехал премьер Нидерландов: пообещал ракеты для Patriot и катера

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 18:52
В Одессу неожиданно приехал премьер Нидерландов: пообещал ракеты для Patriot и катера
Фото: Mark Rutte

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 13 октября, прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Рютте в соцсети Twitter (X)

Детали: Глава нидерландского правительства отметил, что прибыл в Одессу по приглашению Зеленского, чтобы показать, что "ужасные события в Израиле и Газе не будут отвлекать нас" от поддержки Украины.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Этой зимой Россия будет пытаться нанести Украине как можно больший вред. Поэтому Нидерланды предоставят дополнительные ракеты Patriot, чтобы Украина могла защитить себя от варварских авиаударов России", – написал он.

Рютте отметил, что в рамках визита посетил порт Одессы, "где украинские гражданские работают в самых сложных условиях".

"Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые помогут обезопасить морские пути для экспорта зерна", – добавил он.

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Ранее на этой неделе Нидерланды объявили об отправке в Украину новой партии военной помощи, в состав которой вошли беспилотники, оборудование для разминирования и боеприпасы, а также направление своих F-16 для обучения украинцев в Румынии в течение ближайших недель.

Общая стоимость военной помощи Нидерландов Украине составляет 2,1 миллиарда евро, из них почти 1 миллиард евро – прямые поставки, 468 миллионов евро – оборудование, приобретенное на коммерческой основе.

Темы: ОдессаНидерланды
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