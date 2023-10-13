Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів

Міністерство оборони України тестує дві моделі жіночих бронежилетів із спеціальними вставками, які враховують особливості будови тіла.

Джерело: сайт Міністерства оборони України

Деталі: На боках бронежилета є демпферні вставки, яких немає у "чоловічих" моделях "броні". Вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

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фото - міноборони

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України проводить тестування вдруге після врахування побажань жінок.

У відомстві зазначають, що виробники врахували дані, щоб військовослужбовицям було зручно працювати зі зброєю.

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фото - міноборони

фото - міноборони

Дослівно: "Після завершення "польового" дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ.

Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту".