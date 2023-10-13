Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 19:00
Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов
фото - минобороны

Министерство обороны Украины тестирует две модели женских бронежилетов со специальными вставками, учитывающими особенности телосложения.

Источник: сайт Министерства обороны Украины

Детали: На боках бронежилета есть демпферные вставки, которых нет в "мужских" моделях "брони". Они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.

Реклама:

 
фото - минобороны

Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения Вооруженных Сил Украины проводит тестирование во второй раз после учета пожеланий женщин.

В ведомстве отмечают, что производители учли данные, чтобы военнослужащим было удобно работать с оружием.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото - минобороны
 
фото - минобороны

Дословно: "По завершении "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях.

По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ.

Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: