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Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 19:00
Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов
фото - минобороны

Министерство обороны Украины тестирует две модели женских бронежилетов со специальными вставками, учитывающими особенности телосложения.

Источник: сайт Министерства обороны Украины

Детали: На боках бронежилета есть демпферные вставки, которых нет в "мужских" моделях "брони". Они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.

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фото - минобороны

Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения Вооруженных Сил Украины проводит тестирование во второй раз после учета пожеланий женщин.

В ведомстве отмечают, что производители учли данные, чтобы военнослужащим было удобно работать с оружием.

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фото - минобороны
 
фото - минобороны

Дословно: "По завершении "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях.

По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ.

Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты".

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