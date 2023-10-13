Минобороны тестирует две модели женских бронежилетов
Министерство обороны Украины тестирует две модели женских бронежилетов со специальными вставками, учитывающими особенности телосложения.
Источник: сайт Министерства обороны Украины
Детали: На боках бронежилета есть демпферные вставки, которых нет в "мужских" моделях "брони". Они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.
Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения Вооруженных Сил Украины проводит тестирование во второй раз после учета пожеланий женщин.
В ведомстве отмечают, что производители учли данные, чтобы военнослужащим было удобно работать с оружием.
Дословно: "По завершении "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях.
По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в ВСУ.
Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты".