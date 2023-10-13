Від російського обстрілу поранені двоє людей поблизу Херсона

Російська армія близько 13:00 обстріляла Кіндійку поблизу Херсона та поранила двох людей.

Джерело: начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Жінка 42 років та чоловік 52 років на момент ворожого обстрілу перебували у будинку. Армія РФ атакувала Кіндійку близько 13.00. Наразі поранені ушпиталені у стані середньої тяжкості. Їх життю нічого не загрожує".

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Деталі: Мрочко також повідомляє, що після 19 вечора ворог щільно обстрілює Херсон, зокрема, Корабельний район з тимчасово окупованого лівого берега. Він закликав місцевих менше бувати на відкритому просторі.