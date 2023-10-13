От российского обстрела ранены два человека вблизи Херсона

Российская армия около 13:00 обстреляла Киндейку вблизи Херсона и ранила двух человек.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь: "Женщина 42 лет и мужчина 52 лет на момент вражеского обстрела находились в доме. Армия РФ атаковала Киндейку около 13.00. В настоящее время ранены госпитализированы в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает".

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Детали: Мрочко также сообщает, что после 19 вечера враг плотно обстреливает Херсон, в частности, Корабельный район с временно оккупированного левого берега. Он призвал местных меньше бывать на открытом пространстве.