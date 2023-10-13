Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:03
Зимовий терор: чого чекати та чи готова українська енергетична інфраструктура до масованих обстрілів російських загарбників?
Росія почала потужний наступ на Авдіївку: що задумали окупанти та чи зможуть ЗСУ стримати ворожу навалу?
Війна в Ізраїлі. Чи існує загроза підтримці Україні?
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Ці теми обговорюємо з гостями ток-шоу "Українська правда":
- майор Петро Кузик, командир батальйону "Свобода",
- Єгор Чернєв, фракція "Слуга народу", заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони
- Інна Совсун, народна депутатка, фракція "Голос"
- Ігор Лапін, нардеп (2014-2019), офіцер ЗСУ в запасі
- Мустафа Найєм, голова Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури
- Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ
- Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст
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