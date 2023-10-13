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Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:03
Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі

Зимовий терор: чого чекати та чи готова українська енергетична інфраструктура до масованих обстрілів російських загарбників?

Росія почала потужний наступ на Авдіївку: що задумали окупанти та чи зможуть ЗСУ стримати ворожу навалу?

Війна в Ізраїлі. Чи існує загроза підтримці Україні?

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Ці теми обговорюємо з гостями ток-шоу "Українська правда":

  • майор Петро Кузик, командир батальйону "Свобода",
  • Єгор Чернєв, фракція "Слуга народу", заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони
  • Інна Совсун, народна депутатка, фракція "Голос"
  • Ігор Лапін, нардеп (2014-2019), офіцер ЗСУ в запасі
  • Мустафа Найєм, голова Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури
  • Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ
  • Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст

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