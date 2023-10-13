Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:03
Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі

Зимовий терор: чого чекати та чи готова українська енергетична інфраструктура до масованих обстрілів російських загарбників?

Росія почала потужний наступ на Авдіївку: що задумали окупанти та чи зможуть ЗСУ стримати ворожу навалу?

Війна в Ізраїлі. Чи існує загроза підтримці Україні?

Реклама:

Ці теми обговорюємо з гостями ток-шоу "Українська правда":

  • майор Петро Кузик, командир батальйону "Свобода",
  • Єгор Чернєв, фракція "Слуга народу", заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони
  • Інна Совсун, народна депутатка, фракція "Голос"
  • Ігор Лапін, нардеп (2014-2019), офіцер ЗСУ в запасі
  • Мустафа Найєм, голова Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури
  • Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ
  • Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд

У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС

відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

Усі новини...
Останні новини
01:05
Кіпр готується до можливого напливу біженців у разі ескалації в Газі
00:48
У Миргороді було чути звуки вибухів – соцмережі
00:16
Мессі здобув восьмий "Золотий м’яч"
23:50
Кулеба про Конгрес США: Як казав Лобановський, значення має результат на табло
23:42
Кулеба анонсував позитивні новини щодо руху України в ЄС вже цього тижня
23:16
Російські хакери отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США
22:47
Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд
22:32
У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС
22:15
Для жінок-військових зібрали 5,8 млн грн завдяки грі-збору Legend of Sisterʼs Power
22:00
відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
Усі новини...
Реклама: