Ток-шоу УП: Зимовий терор РФ, бої за Авдіївку та війна в Ізраїлі

Зимовий терор: чого чекати та чи готова українська енергетична інфраструктура до масованих обстрілів російських загарбників?

Росія почала потужний наступ на Авдіївку: що задумали окупанти та чи зможуть ЗСУ стримати ворожу навалу?

Війна в Ізраїлі. Чи існує загроза підтримці Україні?

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Ці теми обговорюємо з гостями ток-шоу "Українська правда":

майор Петро Кузик, командир батальйону "Свобода",

Єгор Чернєв, фракція "Слуга народу", заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони

Інна Совсун, народна депутатка, фракція "Голос"

Ігор Лапін, нардеп (2014-2019), офіцер ЗСУ в запасі

Мустафа Найєм, голова Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ

Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст