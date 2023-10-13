Ток-шоу УП: Зимний террор РФ, бои за Авдеевку и война в Израиле

Зимний террор: чего ждать и готова ли украинская энергетическая инфраструктура к массированным обстрелам российских захватчиков?

Россия начала мощное наступление на Авдеевку: что задумали оккупанты и смогут ли ВСУ сдержать вражеское нашествие?

Война в Израиле. Существует ли угроза поддержке Украины?

Реклама:

Эти темы обсуждаем с гостями ток-шоу "Украинская правда":

майор Петр Кузик, командир батальона "Свобода",

Егор Чернев, фракция "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Инна Совсун, народный депутат, фракция "Голос"

Игорь Лапин, нардеп (2014-2019), офицер ВСУ в запасе

Мустафа Найем, председатель Госагенства восстановления и развития инфраструктуры

Юрий Игнат, представитель Командования Воздушных сил ВСУ

Сергей Ауслендер, израильский журналист