Ток-шоу УП: Зимний террор РФ, бои за Авдеевку и война в Израиле
Пятница, 13 октября 2023, 20:03
Зимний террор: чего ждать и готова ли украинская энергетическая инфраструктура к массированным обстрелам российских захватчиков?
Россия начала мощное наступление на Авдеевку: что задумали оккупанты и смогут ли ВСУ сдержать вражеское нашествие?
Война в Израиле. Существует ли угроза поддержке Украины?
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Эти темы обсуждаем с гостями ток-шоу "Украинская правда":
- майор Петр Кузик, командир батальона "Свобода",
- Егор Чернев, фракция "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны
- Инна Совсун, народный депутат, фракция "Голос"
- Игорь Лапин, нардеп (2014-2019), офицер ВСУ в запасе
- Мустафа Найем, председатель Госагенства восстановления и развития инфраструктуры
- Юрий Игнат, представитель Командования Воздушных сил ВСУ
- Сергей Ауслендер, израильский журналист
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