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Ток-шоу УП: Зимний террор РФ, бои за Авдеевку и война в Израиле

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 20:03
Ток-шоу УП: Зимний террор РФ, бои за Авдеевку и война в Израиле

Зимний террор: чего ждать и готова ли украинская энергетическая инфраструктура к массированным обстрелам российских захватчиков?

Россия начала мощное наступление на Авдеевку: что задумали оккупанты и смогут ли ВСУ сдержать вражеское нашествие?

Война в Израиле. Существует ли угроза поддержке Украины?

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Эти темы обсуждаем с гостями ток-шоу "Украинская правда":

  • майор Петр Кузик, командир батальона "Свобода",
  • Егор Чернев, фракция "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны
  • Инна Совсун, народный депутат, фракция "Голос"
  • Игорь Лапин, нардеп (2014-2019), офицер ВСУ в запасе
  • Мустафа Найем, председатель Госагенства восстановления и развития инфраструктуры
  • Юрий Игнат, представитель Командования Воздушных сил ВСУ
  • Сергей Ауслендер, израильский журналист

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