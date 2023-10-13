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Білий дім: Північна Корея передала Росії 1000 "контейнерів з військовим обладнанням"

"Європейська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:14
Білий дім: Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
Фото: Laura Rozen

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з "військовим обладнанням", а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на низку кореспондентів, які вочевидь були на закритому брифінгу Білого дому

Деталі: Журналісти отримали інформацію від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

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"Ми маємо інформацію, що Північна Корея поставила Росії зброю для застосування в Україні. КНДР надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо графік, що зображує пересування контейнерів", – цитує Кірбі журналістка Лаура Роузен.

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Повідомлення майже ідентичного змісту затвітила кореспондентка "Голосу Америки" Патсі Відакусвара, у ньому також зазначається, що ця передача відбулася "останніми тижнями".

Кореспондент азійського Nikkei зазначає, зі слів Кірбі, що в обмін на це КНДР розраховує отримувати ракети земля-повітря, бронетехніку і навіть бойові літаки.

Агентство Reuters теж опублікувало коротку новину про те, що Білий дім опублікував графіки поставок Північною Кореєю зброї до Росії. За інформацією США, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня.  

Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти везли залізницею через усю Росію на склади біля міста Тихорєцьк, що у Краснодарському краї. 

"Ми засуджуємо надання КНДР Росії цієї зброї, що буде використовуватися для того, щоб атакувати українські міста, вбивати українське цивільне населення і далі вести протиправну війну Росії", – цитує Reuters Джона Кірбі. 

Раніше американський неурядовий аналітичний центр опублікував супутникові знімки, що засвідчують різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та Росією після зустрічі Кім Чен Ина і Владіміра Путіна у вересні.

Теми: Північна КореяСШАармія
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