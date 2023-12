Белый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с "военным оборудованием", а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая авиацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ряд корреспондентов, которые явно были на закрытом брифинге Белого дома

Детали: Журналисты получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Реклама:

"Мы располагаем информацией, что Северная Корея поставила России оружие для применения в Украине. КНДР предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем график, изображающий передвижение контейнеров", - цитирует Кирби журналистка Лаура Роузен.

NSC’s Kirby: Now have information North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. Today we’re releasing imagery showing movement of containers. pic.twitter.com/LxHwji4sjD — Laura Rozen (@lrozen) October 13, 2023

ВИДЕО ДНЯ

Сообщение почти идентичного содержания опубликовала корреспондент "Голоса Америки" Паци Видакусвара, в нем также отмечается, что эта передача состоялась "в последние недели".

NEW: US says it has information that North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. In recent weeks, North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. - John Kirby, NSC — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) October 13, 2023

Корреспондент азиатского Nikkei отмечает, со слов Кирби, что в обмен на это КНДР рассчитывает получать ракеты земля-воздух, бронетехнику и даже боевые самолеты.

North Korea is seeking fighter aircraft, surface-to-air missiles, armored vehicles and other capabilities from Russia, NSC spokesperson Kirby said. It shipped a thousand containers of military equipment to Russia for the war in Ukraine, Kirby added. — Ryo Nakamura (@NikkeiDC_Ryo) October 13, 2023

Агентство Reuters тоже опубликовало короткую новость о том, что Белый дом опубликовал графики поставок Северной Кореей оружия в Россию. По информации США, поставки состоялись между 7 сентября и 1 октября.

Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а затем везли по железной дороге через всю Россию на склады возле города Тихорецк, что в Краснодарском крае.

"Мы осуждаем предоставление КНДР России этого оружия, которое будет использоваться для того, чтобы атаковать украинские города, убивать украинское гражданское население и дальше вести противоправную войну России", – цитирует Reuters Джона Кирби.

Ранее американский неправительственный аналитический центр опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о резком росте количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре.