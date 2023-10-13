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Белый дом: Северная Корея передала России 1000 "контейнеров с военным оборудованием"

"Европейская правда"Пятница, 13 октября 2023, 20:14
Белый дом: Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием
Фото: Laura Rozen

Соединенные Штаты располагают информацией о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с "военным оборудованием", а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая авиацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ряд корреспондентов, которые явно были на закрытом брифинге Белого дома

Детали: Журналисты получили информацию от координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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"Мы располагаем информацией, что Северная Корея поставила России оружие для применения в Украине. КНДР предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Сегодня мы публикуем график, изображающий передвижение контейнеров", - цитирует Кирби журналистка Лаура Роузен.

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Сообщение почти идентичного содержания опубликовала корреспондент "Голоса Америки" Паци Видакусвара, в нем также отмечается, что эта передача состоялась "в последние недели".

Корреспондент азиатского Nikkei отмечает, со слов Кирби, что в обмен на это КНДР рассчитывает получать ракеты земля-воздух, бронетехнику и даже боевые самолеты.

Агентство Reuters тоже опубликовало короткую новость о том, что Белый дом опубликовал графики поставок Северной Кореей оружия в Россию. По информации США, поставки состоялись между 7 сентября и 1 октября.

Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а затем везли по железной дороге через всю Россию на склады возле города Тихорецк, что в Краснодарском крае.

"Мы осуждаем предоставление КНДР России этого оружия, которое будет использоваться для того, чтобы атаковать украинские города, убивать украинское гражданское население и дальше вести противоправную войну России", – цитирует Reuters Джона Кирби.

Ранее американский неправительственный аналитический центр опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о резком росте количества грузовых перевозок между Северной Кореей и Россией после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре.

Темы: Северная КореяСШАармия
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