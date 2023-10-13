Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові збили російський винищувач Су-25 – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 жовтня 2023, 20:20
Українські військові збили російський винищувач Су-25 – Генштаб
ЗНИЩЕНО ЩЕ ОДИН РОСІЙСЬКИЙ СУ-25, ІЛЮСТРАЦІЯ НАЦГВАРДІЇ

Авіація Сил оборони України 13 жовтня знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та  БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Реклама:

Деталі: Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Теми: винищувачіГенштабвтрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд

У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС

відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна

У РФ заявили, що затримали підозрюваних у вбивстві дев'яти людей у Волновасі

Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

фотоTime: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

Усі новини...
винищувачі
З 2025 року Бельгія відправить в Україну кілька винищувачів F-16
Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
Міноборони України і Бельгії обговорили постачання F16
Останні новини
01:05
Кіпр готується до можливого напливу біженців у разі ескалації в Газі
00:48
У Миргороді було чути звуки вибухів – соцмережі
00:16
Мессі здобув восьмий "Золотий м’яч"
23:50
Кулеба про Конгрес США: Як казав Лобановський, значення має результат на табло
23:42
Кулеба анонсував позитивні новини щодо руху України в ЄС вже цього тижня
23:16
Російські хакери отримали доступ до листування понад 600 тисяч держслужбовців США
22:47
Держдеп про антиєврейські погроми в Дагестані: Звинувачувати Україну – абсурд
22:32
У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС
22:15
Для жінок-військових зібрали 5,8 млн грн завдяки грі-збору Legend of Sisterʼs Power
22:00
відеоЗеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
Усі новини...
Реклама: