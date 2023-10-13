Українські військові збили російський винищувач Су-25 – Генштаб

ЗНИЩЕНО ЩЕ ОДИН РОСІЙСЬКИЙ СУ-25, ІЛЮСТРАЦІЯ НАЦГВАРДІЇ

Авіація Сил оборони України 13 жовтня знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Деталі: Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.