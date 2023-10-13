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Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 13 октября 2023, 20:20
Украинские военные сбили российский истребитель Су-25 – Генштаб
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Авиация Сил обороны Украины 13 октября уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Детали: Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.

Темы: истребителиГенштабпотери в войнеРосcия
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